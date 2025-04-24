شكرا لقرائتكم خبر عن كولر وكابتن الأهلى يتحدثان اليوم فى مؤتمر صحفى عن مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالخميس، 24 أبريل 2025 04:00 ص
يتحدث اليوم الخميس ، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلى وبرفقته كابتن الفريق، عن مباراة الأهلي وصن داونز في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس.
ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي على ستاد القاهرة حيث يتحدث المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن المباراة المرتقبة.
المؤتمر الصحفي للأهلي، يعقد بعد المؤتمر الصحفي لفريق صن داونز الذى سيكون على ستاد القاهرة الدولى أيضاً.
ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.
مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء غداً الجمعة باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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