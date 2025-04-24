شكرا لقرائتكم خبر عن كولر وكابتن الأهلى يتحدثان اليوم فى مؤتمر صحفى عن مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

يتحدث اليوم الخميس ، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلى وبرفقته كابتن الفريق، عن مباراة الأهلي وصن داونز في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس.

ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي على ستاد القاهرة حيث يتحدث المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن المباراة المرتقبة.

المؤتمر الصحفي للأهلي، يعقد بعد المؤتمر الصحفي لفريق صن داونز الذى سيكون على ستاد القاهرة الدولى أيضاً.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.