شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يترقب عودته للمشاركة فى المباريات مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يترقب أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عودته للمشاركة فى المباريات بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها فى نهائى بطولة الكونفدرالية، وخوضه للتدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته الطبية.

وينتظر أحمد حمدى قرار البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق الكروى الأول، للمشاركة فى مباريات القلعة البيضاء، بعد حاهزيته الطبية، خاصة أن اللاعب يشارك بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية للفريق.

فى سياق مختلف تدرس لجنة التخطيط بنادى الزمالك وضع خطة محكمة لتمديد تعاقد ثلاثى الفريق الأول أحمد حمدى، ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا فى إطار الحفاظ على القوام الأساسى للقلعة البيضاء خاصة أنهم من العناصر والركائز الأساسية ويعتبروا مستقبل الفريق.