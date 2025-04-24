شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتخابات لجنة اللاعبين لأول مرة باللجنة الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري اليوم الخميس ، انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية ، وذلك بعد قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس بإقامة الانتخابات لأول مرة في تاريخ اللجنة ،وذلك طبقا للوائح اللجنة الأولمبية الدولية.

وأغلق باب الترشح أول أمس الثلاثاء ، حيث رشح عدد من الاتحادات بعض اللاعبين لانتخابات لجنة اللاعبين وجاء في مقدمتهم أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث ، ورمضان درويش بطل الجودو، ومحمد صفوت بطل التنس .

وأعلنت شروط الترشح لخوض الانتخابات للاعبين الذي شاركو على المستوى الدولي والأولمبي خلال فترة دورات الألعاب الأولمبية ريودي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 وباريس 2024

وضمت شروط الترشح الا يكون المرشح تعرض لعقوبة الإيقاف بسبب مخالفة لوائح مكافحة المنشطات، وأضيف لشروط الترشح لعضوية لجنة اللاعبين ألا يقل عمر اللاعب أو اللاعبه عن 18 عام، وتتكون لجنة اللاعبين من 5 أعضاء يتم انتخابهم في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 24 إبريل الجاري.

وأعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن شروط من له حق التصويت وهم اللاعبين المشاركين في دورات الألعاب الأولمبية الثلاثة الأخيرة ريودي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 وباريس 2024.

وتقام لأول مرة في تاريخ اللجنة الأولمبية المصرية انتخابات لجنة اللاعبين التي تتولى البطلة الأولمبية أية مدني رئاستها.