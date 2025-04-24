الامارات | مهمة كوزمين مع المنتخب ستبدأ بعد انتهاء مشوار الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مصدر مطلع لـ«الإمارات اليوم» أن مهمة مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، مع المنتخب الإماراتي ستبدأ رسمياً بعد انتهاء مشاركات الشارقة في منافسات الموسم الكروي الحالي 2024-2025 سواء على الصعيد المحلي أو الآسيوي، إذ سيقود المدرب الروماني الشارقة في الجولات المتبقية من دوري أدنوك للمحترفين، وكذلك في المباراة النهائية في كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي، في التاسع من مايو المقبل، المقررة إقامتها على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، كما سيقود كوزمين الشارقة في المباراة النهائية أمام فريق ليون سيتي السنغافوري، في دوري أبطال آسيا للأندية 2، المقررة في سنغافورة يوم 18 مايو المقبل.

وقال المصدر «رغم أن كوزمين وقّع أخيراً عقداً لتدريب المنتخب الإماراتي لمدة عامين خلفاً للمدرب السابق، البرتغالي باولو بينتو، فإن علاقته لاتزال مستمرة مع الشارقة، كونه يرتبط بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم الحالي، بعدما كان نادي الشارقة قد جدد في السابق عقده للمرة الثانية، إذ كانت المرة الأولى بعقد لموسمين اعتباراً من أكتوبر 2021 حتى 2023».

ووفقاً للعقد الذي وقعه مع اتحاد الكرة أخيراً، فإن كوزمين سيبدأ مهمته رسمياً مع الأبيض الإماراتي خلال مباراته أمام أوزبكستان، المقررة في الخامس من يونيو المقبل، وبعدها أيضاً مباراته أمام قيرغيزستان، المقررة في 10 من الشهر ذاته، ضمن الجولتين الأخيرتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.