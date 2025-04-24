الامارات | بن سليم يرشح مالكولم ويلسون نائباً لرئيس الـ «فيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رشّح رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) محمد بن سليم، البريطاني مالكولم ويلسون، الشخصية البارزة في رياضة السيارات، لمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وقال بن سليم: «يسعدني ترشيح مالكولم ويلسون، الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية، لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، حيث يتمتع مالكولم بمسيرة مهنية متميزة في رياضة السيارات العالمية».

وأضاف: «تنافس ويلسون لأكثر من 40 عاماً على أعلى المستويات كسائق وشريك فني لفرق الراليات، وستكون خبرته العريقة في هذا المجال قيّمة للغاية للاتحاد الدولي للسيارات وأنديتنا الأعضاء، في ظل استمرارنا في تنمية رياضة السيارات الشعبية والاحترافية، ودفع عجلة الابتكار في هذه الرياضة، بما يعود بالنفع على المشجعين والسائقين والفرق».

ويعمل ويلسون، الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية، مديراً إدارياً لشركة (إم سبورت ليمتد)، التي تُدير برنامج فورد العالمي للراليات، منذ عام 1997 قبل تأسيس شركة إم سبورت، وكان في الماضي سائق راليات ناجحاً، إذ فاز برالي بريطانيا عام 1994، ويعتبر أيضاً عضواً فخرياً في نادي سائقي السباقات البريطانيين. وفي عام 2009، مُنح ويلسون وسام الإمبراطورية البريطانية لخدماته في رياضة السيارات ضمن قائمة تكريمات عيد ميلاد الملكة.

وأضاف البيان: «حقق فريق (إم سبورت) نجاحاً باهراً تحت قيادة ويلسون، بما في ذلك الفوز ببطولة العالم للراليات للمصنعين التي تقام بإشراف وتنظيم الاتحاد الدولي للسيارات عامي 2006 و2007، وفي عام 2017، فاز الفريق بلقب المصنعين للمرة الثالثة، وببطولتي السائقين والملاحين مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018».