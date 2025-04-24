الامارات | ميلانيتش: شخصية الوحدة الحقيقية «غابت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مدرب الوحدة، السلوفيني داركو ميلانيتش، بأن فريقه لم يلعب بشكل جيد أمام نظيره العروبة، رغم صناعة عدد من الفرص السانحة للتسجيل، مشيراً إلى أن الفريق أعطى الأمل لفريق العروبة خلال المباراة بالوصول إلى مرماه، وإحراز هدف التعادل 1-1 في الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال ميلانيتش لـ«الإمارات اليوم»: «صنعنا الكثير من الفرص، لكن للأسف لم نسجل إلا في آخر 15 دقيقة، وكنا الأكثر خطورة وسيطرة على الكرة طوال الشوط الأول، لكن لم نسجل الأفضلية، رغم كل هذا الاستحواذ، خصوصاً في الشوط الأول، وكان الفريق يفقد الكرة في أوقات صعبة، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة السلبية للفريق الذي كان يريد الفوز للمنافسة على المركز الثالث في جدول الترتيب».

وتابع: «لا أعلم سبب فقدان الكرة كثيراً خلال المباراة، رغم الأفضلية والحصول على الفرص، إذ لم نظهر بشخصيتنا الحقيقية التي غابت، وعلينا مراجعة الأمور ومعالجة الأخطاء التي حدثت خلال المباراة، والاستعداد للمباريات المقبلة، والفريق لايزال يملك خمس مباريات، وقادرون على الاحتفاظ بالمركز الثالث».

ويتبقى للوحدة خمس مباريات حتى نهاية الدوري أمام الشارقة، ودبا الحصن، والجزيرة، والبطائح، إضافة إلى مباراة مؤجلة مع شباب الأهلي.