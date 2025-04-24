موعد مباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة صن داونز المقرر لها مساء غداً الجمعة على ستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة، ويعقد كولر إجتماعاً مع لاعبى فريقه لشرح جوانب القوة والضعف في صفوف صن داونز بناء على مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبى ليشدد على ضرورة الفوز بالمباراة لحسم الصعود للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 4 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.