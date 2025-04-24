شكرا لقرائتكم خبر عن منافس مصر.. مدرب سيراليون للشباب: نحن مرشحون للفوز باللقب وهدفنا الصعود لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الأمين كامارا، المدير الفني لمنتخب سيراليون، أن إسناد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تنظيم بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما لمصر قرار صائب، مشيرا إلى أن منتخب بلاده سيكون المرشح الأبرز للفوز باللقب واللعب في كأس العالم.

ويلعب منتخب سيراليون في المسابقة القارية التي تنظمها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى والتى تضم منتخب الشباب، بقيادة أسامه نبيه.

كامارا خص الموقع الرسمي للاتحاد المصري بحوار مهم قبل بدء منافسات البطولة الأفريقية وهذا ما جاء فيه:

برأيي، منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) مصر حق الاستضافة قرارٌ صائب، فقد علمتُ أنهم أبدوا اهتمامًا مبدئيًا باستضافة البطولة. مع المرافق عالية الجودة والأجواء الودية في مصر، أنا متأكد من أن الجميع سيقدمون بطولةً رائعة.

المجموعة صعبة للغاية، وأنا متأكد من أنها ستشهد وصول فريق واحد على الأقل إلى النهائي الكبير. لا أرى صعوبةً في تجاوزها، حيث تأهلت جميع الفرق بسجلاتٍ جيدة جدًا.

لدى سيراليون فرصٌ جيدةٌ للتأهل بفضل التشكيلة التي تمتلكها من لاعبين جيدين، وحلمنا الأسمى هو التأهل إلى كأس العالم.

جميع المنتخبات المشاركة لديها حظوظ متساوية للتأهل وكل فريق يتأهل إلى الدور الثاني لديه مباراةٌ مهمةٌ للغاية ليلعبها. ربما تكون أهم مباراةٍ في البطولة. لذا، فإن الاختيارات الدقيقة والعزيمة العالية لمواجهة أي خصم أمرٌ بالغ الأهمية.

الفريق الذي أتوقع فوزه بالبطولة هو سيراليون بعون الله.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كل من: "حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك".

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.