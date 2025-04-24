شكرا لقرائتكم خبر عن كوتيسا مطلوب لأعلى سعر فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ما زال مسئولو نادى الزمالك يكثفون المفاوضات لضم السويسرى ديريك كوتيسا لتدعيم صفوف الفريق في الصيف، بصفقة سوبر تعوض رحيل أحمد مصطفى زيزو، وتكون صفقة قادرة على المنافسة مع الفريق على مختلف البطولات.

ورفع الزمالك سقف العرض المالى، والذى اقترب من المليون و نصف المليون دولار، تمسكا بضم اللاعب للفريق، في ظل دعم أحد رجال الأعمال للصفقة بأى سعر.

ورصد مسئولو نادى الزمالك عرضا ماليا ضخما لانضمام السويسرى ديريك كوتيسا لاعب فريق سيرفيت، إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية، ضمن الصفقات المقرر التعاقد معها الفترة المقبلة.

ويأتى رصد العرض المالى ليتناسب مع مطالب كوتيسا، التى سبق وحددها فى العرض والتى تلقاها الفترة الأخيرة، حيث طلب اللاعب الحصول على راتب سنوى 2 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة تعاقد. وينتهى عقد كوتيسا مع فريقه السويسرى بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى نادٍ.

ويسعى مسئولو الزمالك لإنهاء صفقة كوتيسا في أسرع وقت، خاصة أن هناك عدة ملفات متوقفة على التعاقد مع كوتيسا، منها مصير بعض اللاعبين في الفريق، حيث يدرس الزمالك خروج سيف الجزيرى أو أحمد الجفالى للإعارة حال التعاقد مع صفقة سوبر مثل كوتيسا.