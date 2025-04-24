شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى: لم أحزن على رحيل إمام عاشور إلى الأهلى مثل زيزو والان مع تفاصيل الخبر

قال حمزة المثلوثي لاعب الزمالك إن إمام عاشور نجم الأهلى، إمكانياته تؤهله للاحتراف الأوروبي، لافتاً إلى أنه لم يحزن على رحيله إلى القلعة الحمراء بقدر ما حدث مع أحمد مصطفى زيزو.

وأضاف المثلوثى خلال حواره لقناة "أون سبورت 1" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: "جوميز من أفضل المدربين وحزنت على رحيله، وكان لدينا شعور قوى أننا سنفوز على الأهلي في لقاء السوبر الأفريقي، ومحمد عبد الشافى قدوتى فى الملاعب وهو رمز الأخلاق والروح الرياضية".

وتابع المثلوثي: "نسخة جروس مع الزمالك كانت مختلفة عن 2019، وربما عامل السن كان له تأثير وبيسيرو واسانى بعد إصابة الرباط الصليبي، وهو قادر على تحقيق البطولات مع القلعة البيضاء، وما زال أمامنا الدوري وكأس مصر".

وأكمل المثلوثي: "لم أحزن على رحيل إمام عاشور مثل زيزو وهو لاعب كبير إمكانياته تؤهله للعب في أوروبا، وبعد رحيله الزمالك توج بالكونفدرالية والسوبر وحالياً عاد إلى مستواه الذي كان يظهر عليه مع القلعة البيضاء".

وأكمل: "أنصح إمام عاشور بمواصلة تركيزه في الملعب، واللاعب الذي يبحث عن (اللقطة) لا يستمر كثيراً في الملاعب، وصلاح مصدق إضافة كبيرة للزمالك وكورته جميلة، وخط الدفاع لا يحتاج إلى تدعيم".