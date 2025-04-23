شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح البطولة العربية للرماية بمشاركة 19 دولة عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت القاهرة اليوم انطلاق حفل افتتاح البطولة العربية للرماية، بمشاركة واسعة من 300 رامٍ ورامية يمثلون 19 دولة عربية، وذلك بحضور عدد من القيادات الرياضية والدولية والعربية، في مقدمتهم اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، والمهندس دعيج خلف العتيبي، رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية، وعبدالله غراب رئيس نادي الصيد محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة،و عبداللطيف زغدي، المدير الفني للبطولة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية اللواء سيد مخيمر، و اسلام علي، و اسلام غنيم.

لوحة عربية مشرفة للوحدة الرياضية

وفي تصريح له، أعرب حازم حسني عن سعادته باستضافة مصر لهذا الحدث العربي الكبير، واصفًا البطولة بأنها "نموذج حي للوحدة العربية في مجال الرياضة، وتعكس روح التعاون والتقارب بين الشباب العربي".

وأشاد حسني بالتعاون المثمر مع الاتحاد العربي للرماية برئاسة المهندس دعيج العتيبي، معتبرًا إياه "العمود الفقري" لتطوير اللعبة في الوطن العربي، كما ثمن الدور البارز الذي يلعبه الاتحاد العربي للرماية في دعم البطولات وتعزيز التعاون بين الاتحادات العربية.

وأضاف: "نحن فخورون باستضافة هذه البطولة، ونتطلع إلى تقديم نسخة متميزة تليق باسم مصر وتسهم في رفع مستوى التنافس وتبادل الخبرات بين الرماة العرب".

العتيبي: البطولة منصة للإعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

من جانبه، أكد المهندس دعيج خلف العتيبي أن البطولة تمثل محطة مهمة في إعداد الرماة العرب للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه المحافل الرياضية في تعزيز أواصر الأخوة والتنافس الشريف بين أبناء الأمة العربية.

وقال العتيبي: "يسعدني ويشرفني أن أكون اليوم في مصر، قلب العروبة النابض، لحضور هذا الحدث الرياضي العربي الكبير. هذه البطولة ليست مجرد مناسبة رياضية، بل رسالة وحدوية تؤكد أن الرياضة تجمع ولا تفرق".

كما أعلن العتيبي عن تنظيم بطولة عربية أخرى للرماية في سبتمبر المقبل بمدينة طنجة المغربية، تحت إشراف الاتحاد المغربي للرماية.

غراب: نادي الصيد يعتز باستضافة البطولة العربية للرماية

وفي كلمته خلال الحفل، رحب الدكتور عبدالله غراب بالحضور في نادي الصيد المصري، معبرًا عن فخر النادي باستضافة هذا الحدث العربي الكبير، وموجهًا تحية تقدير للواء حازم حسني على جهوده الكبيرة في دعم وتنظيم البطولة، وللمهندس دعيج العتيبي على دوره الرائد في تطوير رياضة الرماية عربيًا، وللأستاذ محمود الصبروط على دعمه الدائم للفعاليات الرياضية.

وقال غراب: "نؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه الرياضة في توطيد العلاقات بين الشعوب، ونتمنى لجميع المشاركين التوفيق في منافسات قوية تعكس قيمة هذه البطولة ومكانة رياضة الرماية في وطننا العربي".

تفاصيل البطولة ومشاركة واسعة

ويشارك في البطولة رماة من 19 دولة عربية هي: مصر (البلد المضيف)، الكويت، قطر، السعودية، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، الإمارات، المغرب، السودان، لبنان، وموريتانيا.

وتستمر المنافسات حتى 1 مايو المقبل، حيث تُقام فعاليات البندقية والمسدس ضغط الهواء على ميادين المركز الأوليمبي بالمعادي، فيما تُجرى مسابقات الخرطوش على ميادين نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر.

وتحظى البطولة بمكانة خاصة على أجندة البطولات العربية لما تمثله من فرصة لتبادل الخبرات واكتشاف المواهب، فضلًا عن كونها محطة مهمة للاستعداد للاستحقاقات الدولية القادمة، وسط توقعات بمستوى فني مرتفع يعكس التحضيرات الجادة للمنتخبات المشاركة.