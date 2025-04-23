شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب زامبيا يشيد باستضافة مصر لأمم أفريقيا تحت 20 سنة: "تجربة ناجحة تُعاد بثقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بود مولواندا، المدير الفني لمنتخب زامبيا تحت 20 سنة، عن إشادته بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح مصر تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، واصفًا القرار بأنه "خطوة إيجابية" تعكس الثقة في قدرات مصر التنظيمية.

وتنافس زامبيا مع منتخب الشباب، بقيادة أسامه نبيه، في مجموعة واحدة ببطولة أمم أفريقيا للشباب المقرر لها الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

وقال مولواندا في تصريحات رسمية على هامش مشاركته بالبطولة: "منح مصر حقوق تنظيم كأس إفريقيا تحت 20 سنة خطوة إيجابية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصةً بعد استضافتها النسخة الماضية، والتي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل الخبرة والاستثمارات الضخمة التي ضخها الاتحاد المصري في تطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية."

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كل من: "حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك".

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.