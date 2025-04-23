شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان الزمالك من المشاركة فى البطولات المحلية والقارية بسبب مستحقات بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح نادي الزمالك أمام ازمة كبيرة بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقافه قيده بسبب عدم الالتزام بسداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وتلقى الزمالك خطاباً "فيفا" يفيد بإيقاف القيد، بسبب مستحقات خالد بوطيب، وأكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة النادي في تصريحات للمركز الإعلامي أن اللاعب يتبقى له 983 ألف يورو من مستحقاته، خاصة وأن الزمالك سدد مبلغاً كبيراً من مستحقات اللاعب التي كانت تقدر بحوالي 2 مليون و400 ألف يورو تقريباً.

وأضاف عمرو أدهم أن الزمالك لم يسدد الدفعات المتبقية للاعب في الأشهر الأخيرة، مما ترتب على صدور قرار بإيقاف القيد مجدداً.

وحسب مصدر مطلع قال فى تصريحاته لليوم السابع: "الزمالك مطالب بحل ازمة مستحقات خالد بوطيب قبل 31 مايو للحصول علي الرخصة الافريقية، النادي لن يشارك في اي بطولة محلية ولا قارية الموسم الجديد الا بعد تسوية القضية قبل 31 مايو، وتلك المهلة ممكن مدها لنهاية شهر يونيو، وهي فترة تظلم اضافية يمنحها الفيفا للاندية لاي قضية صدر حكمها قبل 31 مارس".

وينتظر الزمالك قرار من الفيفا فى قضية اخري تنتهي مهلتها في 27 من الشهر الجاري، والخاصة بالبرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني الأسبق، وذلك بعد تايد احقيته في الحصول علي 880 الف يورو، في حكم صدر من الفيدرالية السويسرية في 7 أبريل الماضي.