شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامى يوضح موقف وادى دجلة من إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة حقيقة إيقاف ناديه من القيد لفترة مقبلة عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، مؤكدا أن الأمر يتعلق بلاعب غانى كان ضمن قطاع الناشئين منذ عدة سنوات .

وأضاف سامى أن الأمر يتعلق بإجراءات تنظيمية وليس بأية إلتزامات مالية أخرى لأى أندية ، إذ أن وادى دجلة كان قد حصل على تنازلات رسمية من جميع الأندية التي ساهمت في تدريب اللاعب والتي تخلت عن حقوقها في الرعاية مما يؤكد عدم وجود مستحقات مالية غير مسددة .

وتعود الأزمة إلى أن المراسلات الرسمية من الفيفا كانت ترسل إلى بريد الكترونى يخص موظفا سابقا لم يعد يعمل بالنادى ، الأمر الذى حال دون إطلاع النادى عليها في حينها .

وقد خطاب النادى اتحاد الكرة في أكثر من مناسبة لتحديث بيانات التواصل الرسمية الخاصة به تفاديا لمثل هذه الحالات ، ويقوم الفريق القانوني حاليا بدراسة جميع الإجراءات الممكنة من أجل إنهاء هذا الملف ورفع الإيقاف في أقرب وقت ممكن .