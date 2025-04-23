شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراليون عن استضافة مصر لأمم أفريقيا تحت 20 سنة: "قرار صائب وأجواء مثالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد الأمين كامارا، المدير الفني لمنتخب سيراليون تحت 20 سنة، بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح مصر حق استضافة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، مؤكدًا أن الخطوة جاءت في محلها لما تمتلكه مصر من مرافق عالية الجودة وأجواء مثالية للتنظيم.

وفي تصريحات رسمية نقلها الاتحاد المصري لكرة القدم، قال كامارا: "منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مصر حق الاستضافة قرار صائب، فقد علمت أنهم أبدوا اهتمامًا مبكرًا وجادًا باستضافة البطولة. مع المرافق عالية الجودة والأجواء الودية في مصر، أنا متأكد من أن الجميع سيُقدمون بطولة رائعة."

ويُعد هذا التصريح بمثابة شهادة تقدير دولية للاستعدادات المصرية قبل انطلاق البطولة، والتي تُقام خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو المقبلين، والمؤهلة إلى كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي.

وتستعد مصر لاستقبال منتخبات القارة السمراء وسط تجهيزات تنظيمية ولوجستية كبيرة، في ظل التزام الاتحاد المصري بتقديم نسخة استثنائية من البطولة، سواء على مستوى الملاعب أو الإقامة أو التجهيزات الفنية.

ويواصل منتخب الشباب، بقيادة أسامه نبيه، تدريباته استعدادا لانطلاق بطولة أمم أفريقيا للشباب المقرر لها الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كل من: "حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك".

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.