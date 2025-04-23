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البنك الأهلى يتعادل مع مودرن سلبيا فى الشوط الأول بكأس عاصمة مصر

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البنك الأهلى يتعادل مع مودرن سلبيا فى الشوط الأول بكأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - تعادل البنك الأهلى مع مودرن سبورت سلبيا فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية من كأس عاصمة مصر . 

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى بين الفريقين ولم تسنح إلا فرص قليلة على المرميين بفضل الخط الخلفى ، فى الوقت الذى حاول فيه أسامة فيصل وياو أنور ثنائى الأهلى من الضغط على دفاعات مودرن لإحراز هدف التقدم دوى جدوى . 

جاء تشكيل البنك الأهلى على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد صبحى.
خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، خالد عبد الشافى، اسحاق يعقوبو.
خط الوسط:  سيرجى اكا، احمد ربيع، محمد ابراهيم، سيد .
خط الهجوم:  اسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: عبد العزيز البلعوطى، محمد فتحى، احمد ريان، ايمن اشرف، احمد النادرى، احمد مدبولى، محمد بسيونى، جريندو، داو سيريل.

بينما جاء تشكيل مودرن على النحو التالى :-

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، جوزيف جوناثان، محمود شعبان
خط الوسط: معتز زدام، غنام محمد، محمد هلال، أحمد يوسف
هجوم:  أحمد عاطف، ارنولد ايبا
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، وليد علي، احمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، خالد رضا، محمد صبري، علي فوزي

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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