شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة غياب يحيى عطية الله المتوقعة عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي الغياب عن فريقه بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بيراميدز في الدوري.

وغاب يحيى عطية الله عن مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يستمر غيابه عن مباراة الإياب في القاهرة بعد غد الجمعة.

ويحتاج عطية الله مدة أسبوعين قبل العودة والمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية، وبعدها يتحدد موقفه من المشاركة في المباريات.