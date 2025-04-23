شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا للشباب.. منتخب المغرب تحت 20 سنة يبحث عن اللقب الثاني في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر منتخب المغرب تحت 20 سنة من أبرز المرشحين للمنافسة مع منتخب مصر للشباب، بقيادة أسامه نبيه، على لقب بطولة أمم أفريقيا للشباب المقرر لها الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

وأوقعت القرعة "أسود الأطلس" في مجموعة صعبة "المجموعة ب" مع نيجيريا، تونس وكينيا، وهم عازمون على الاستفادة من سمعة البلاد المتنامية في تطوير لاعبي الشباب.

يسعى المغرب لإنهاء فترة انتظار دامت 28 عامًا وإعادة تأكيد مكانته بين نخبة المنتخبات الإفريقية، حيث يعود اللقب الوحيد لمنتخب المغرب في هذه البطولة عام 1997.

تاريخ منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة

وحسب تقرير نشره موقع كاف، سيخوض منتخب المغرب في مصر سابع مشاركاته في البطولة. بالإضافة إلى الفوز باللقب في 1997، وصل منتخب "أسود الأطلس" إلى ربع النهائي ثلاث مرات. كما حصل على المركز الثالث في 1987 والرابع في 2005.

اللاعبون الذين يجب متابعتهم:

- نوفل الحناش: يُعد، الحناش، مدافع باريس سان جيرمان (18 عامًا)، أحد العناصر الأساسية في منتخب المغرب. هو مدافع قوي يعرف أيضا كيفية التقدم للأمام والمساهمة في الهجمات، كما يظهر من هدفه أمام ليبيا في التصفيات.

- سعد الحدّاد: يبلغ من العمر 19 عامًا ويُعتبر من أبرز مهاجمي منتخب المغرب. سجل هدفين ليكون هداف المغاربة في التصفيات. هناك تعلق الجماهير آمال كبيرة على عاتق اللاعب الناشط في الدوري الإيطالي، نادي فينيزيا.

المدرب والنهج التكتيكي:

سيكون، محمد وحبي، هو مدرب منتخب المغرب في النهائيات. تم تعيينه في شهر مارس 2022، وهو يحمل طموحًا واحدًا: الفوز باللقب وإعادته إلى المغرب.

سيرتكز، وهبي، للقيام بذلك، على فلسفته التي تعتمد على الاستحواذ على الكرة. يرغب المدرب السابق لأكاديمية أندرلخت البلجيكية أن يرى منتخب بلده يسيطر على مجريات اللعب، وفي نفس الوقت يكون فعالًا في الهجوم.

الطموحات في البطولة وتحليل المجموعة:

سيصل منتخب المغرب إلى مصر بنية واضحة وهي العودة باللقب إلى الوطن.

سيكون المنتخب المغربي مطالبًا برفع مستواه في مجموعة صعبة حيث سيتواجه مع نيجيريا، أكثر المنتخبات تتويجا في البطولة بـ 7 ألقاب، وكذلك مع تونس وكينيا.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كل من: "حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك".

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.