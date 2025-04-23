الامارات | كلباء يُفسد على الجزيرة فرحة التتويج بكأس المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفسد كلباء على الجزيرة، فرحة الفوز بلقب كأس المحترفين وتغلب عليه 2-1، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

وبدأ الشوط الأول بتحفظ واضح من الفريقين، فانحصر اللعب في وسط الميدان دون تهديد حقيقي على المرميين، حتى جاءت الدقيقة 24، عندما وزع النني كرة طولية إلى ميلو، غير المرقب فسدد كرة من مكان صعب بيسراه استقرت على أقصى يسار الحارس، سلطان المنذري، "24".

وانتفض كلباء بعد هذا الهدف ودانت له الأفضلية وأضاع مهدي قائدي فرصة تسجيل هدف التعادل من انفراد بالمرمى، نجح الحارس علي خصيف في ابعاد الكرة إلى ركنية "38".

ولكن كلباء تمكن في مناسبة ثانية أن يُعيد المباراة إلى نقطة البداية، حينما شق سامان قدوس طريقه في دفاعات الجزيرة وسدد كرة زاحفة ارتدت من القائم إلى مهدي قائدي، أكملها في المرمى، "45+2".

ومع بداية الشوط الثاني، سنحت فرصة أخرى للنمور من انفراد مهدي قائدي، لكن تألق حارس الجزيرة حال دون أن تتحول الفرصة لهدف "48".

وحضر مهدي قائدي في توقيت مثالي، عندما سدد كرة صاروخية من خارج الصندوق، فشل حارس الجزيرة في ابعادها مسجلا هدف الفوز للنمور "86".