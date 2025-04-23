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فريال أشرف تنافس بانتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية

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فريال أشرف تنافس بانتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 23 أبريل 2025 07:15 م

تنافس فريال اشرف لاعبة منتخب الكاراتيه على عضوية لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية والمقرر لها غد الخميس لانتخاب 5 اعضاء فقط من المرشحين

وقام اتحاد الكاراتيه بترشيح فريال اشرف فى ظل الانجازات التى حققتها اللاعبة خلال مسيرتها حيث توجت بالميدالية الذهبية باولمبياد طوكيو 2020. وتوجت بعدة القاب عالمية.

وضمت شروط الترشح ألا يكون  المرشح تعرض لعقوبة الإيقاف بسبب مخالفة لوائح مكافحة المنشطات، وأضيف لشروط الترشح لعضوية لجنة اللاعبين ألا يقل عمر اللاعب أو اللاعبة عن 18 عام، وتتكون لجنة اللاعبين من 5 أعضاء يتم انتخابهم في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 24 إبريل الجاري، حيث تم غلق باب الترشح أمس الثلاثاء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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