فريال أشرف تنافس بانتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية

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تنافس فريال اشرف لاعبة منتخب الكاراتيه على عضوية لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية والمقرر لها غد الخميس لانتخاب 5 اعضاء فقط من المرشحين

وقام اتحاد الكاراتيه بترشيح فريال اشرف فى ظل الانجازات التى حققتها اللاعبة خلال مسيرتها حيث توجت بالميدالية الذهبية باولمبياد طوكيو 2020. وتوجت بعدة القاب عالمية.

وضمت شروط الترشح ألا يكون المرشح تعرض لعقوبة الإيقاف بسبب مخالفة لوائح مكافحة المنشطات، وأضيف لشروط الترشح لعضوية لجنة اللاعبين ألا يقل عمر اللاعب أو اللاعبة عن 18 عام، وتتكون لجنة اللاعبين من 5 أعضاء يتم انتخابهم في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 24 إبريل الجاري، حيث تم غلق باب الترشح أمس الثلاثاء.