شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي، ونظيره طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين أحد يومي 21 و22 مايو المقبل، على ان يتأهل الفائز بمجموع المباراتين للدور نصف النهائي.

وتأهل الإسماعيلي إلى الدور ربع النهائي بعد سيطرته على المركز الثاني في المجموعة الرابعة بدور المجموعات، برصيد 4 نقاط، خلف حرس الحدود المتصدر برصيد 9 نقاط، وخاض الدراويش 3 مباريات في مجموعته، فازوا في مباراة وتعادلوا في واحدة وخسروا مثلها، وسجل لاعبو الإسماعيلي 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفاً واحداً.

بينما تأهل طلائع الجيش إلى ربع النهائي عقب حصد صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وخاض الطلائع 3 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في واحدة ولم يتلق أي هزيمة، وسجل لاعبو الطلائع 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: "عبد الله جمال، عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، محمد خصاري، محمد وجدي، هشام محمد، محمد بيومي، مروان حمدي، علي الملواني، محمد زيدان".

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: "عماد السيد، عمرو طارق، محمد فتح الله، أحمد علاء، خالد عوض، فريد شوقي، علي حمدي، إسلام محارب، رجب عمران، كريم طارق، محمد هاني".