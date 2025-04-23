شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إيقاف قيد بيراميدز والإسماعيلى وانضمام الزمالك ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استمرار إيقاف القيد الخاص بنادى بيراميدز والإسماعيلي بالإضافة إلى نادي الزمالك ووادي دجلة، وفقا لأحدث قائمة الأندية المصرية الموقوفة عن القيد بتاريخ اليوم الأربعاء 3 أبريل 2025.

ولم يكشف موقع فيفا السبب وراء منع الزمالك ووادي دجلة عن القيد.

وأوضح "فيفا" عبر موقعه الرسمى أن هناك 7 فرق مصرية معاقبة حاليًا بإيقاف القيد، وتسجيل صفقات جديدة، وهى أندية: الإسماعيلى، وإيسترن كومبانى، وبيراميدز، وفاركو، وأسوان، الزمالك ووادي دجلة.

وفى وقت سابق، كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تفاصيل إيقاف قيد نادى بيراميدز بعد التقارير التى تحدثت عن عمر لعيونى خلال الساعات الماضية.

وأكد المصدر أنه لم يتم إيقاف قيد بيراميدز بسبب مستحقات التوسنى عمر لعيونى، ولكن الأمر يتعلق باللاعب الشاب النيجيري صامويل أوجو الذي لم يتمكن من إصدار جوازه الإلكتروني على موقع فيفا، مما دفع الاتحاد الدولي لإيقاف قيد ناديه الأصلي "بيراميدز" خاصة أنه معار لنادي الجونة.

وأضاف المصدر أن إصدار جواز إلكتروني للاعبين هو إجراء جديد يتم تنفيذه من جانب فيفا للاعبين الذين يتحولون من اللعب في صفوف الشباب إلى لاعب محترف وهو ما ينطبق على لاعب بيراميدز، وهو إجراء جديد يتبع لأول مرة في الكرة العالمية.

واعتبر فيفا فشل اللاعب في استخراج جوازه الإلكتروني، وتنفيذ إجراءاته على موقع فيفا، مسئولية تقع على عاتق ناديه الأصلي بيراميدز لذلك قرر فيفا وضع النادي في قائمة الموقوف قيدهم لحين حل هذه المشكلة.

وشدد المصدر أن كل ما يثار عن إيقاف القيد الصيفي لنادي بيراميدز بسبب قضية التونسي عمر لعيوني ليس له أساس من الصحة، وبعد حل مشكلة اللاعب الشاب سيتم رفع اسم بيراميدز من قائمة الأندية الممنوعة من القيد.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا إيقاف القيد لنادي بيراميدز، وأخطره بإيقاف القيد الخاص به وحظره من تسجيل صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.