شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. انطلاق منافسات بطولة الجمهورية للكانوي والكياك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق صباح غد الخميس بطولة الجمهوريه للكانوي والكياك التي يقيمها الاتحاد المصري برئاسة اللواء احمد كامل خلال الفتره من ٢٤ حتي ٢٦ ابريل الجاري بنهر النيل بالقاهرة .
يشارك في البطوله حوالي 300 لاعب ولاعبه يمثلون 12 نادي من المحافظات وهم نادى اتحاد الشرطه - نادى يخت الجيزه - نادى المقاولون العرب - نادى المصرى - نادى اليخت اسكندريه - نادى الصيد اسكندريه - نادى البنك الأهلي - نادى المعديه - نادى تجديف بورسعيد - نادى السلام البحرى - نادى تجديف الأقصر - نادى تجديف اسوان .
يقوم بإدارة البطوله الكابتن ابراهيم بدوي الحكم الدولي و خبير تطوير وتنمية اللعبه و رئيس الحكام الحكم الدولي عصام فخري.
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