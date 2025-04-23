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غدا .. انطلاق منافسات بطولة الجمهورية للكانوي والكياك

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غدا .. انطلاق منافسات بطولة الجمهورية للكانوي والكياك

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق صباح غد الخميس بطولة الجمهوريه للكانوي والكياك التي يقيمها الاتحاد المصري برئاسة اللواء احمد كامل خلال الفتره من ٢٤ حتي ٢٦ ابريل الجاري بنهر النيل بالقاهرة . 

يشارك في البطوله حوالي 300 لاعب ولاعبه يمثلون 12 نادي من المحافظات وهم نادى اتحاد الشرطه - نادى يخت الجيزه - نادى المقاولون العرب - نادى المصرى - نادى اليخت اسكندريه - نادى الصيد اسكندريه - نادى البنك الأهلي - نادى المعديه - نادى تجديف بورسعيد - نادى السلام البحرى - نادى تجديف الأقصر - نادى تجديف اسوان .

يقوم بإدارة البطوله الكابتن ابراهيم بدوي الحكم الدولي و خبير تطوير وتنمية اللعبه و رئيس الحكام الحكم الدولي عصام فخري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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