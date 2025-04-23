شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف وأرنولد يقودان هجوم مودرن أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق البنك الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، جوزيف جوناثان، محمود شعبان

خط الوسط: معتز زدام، غنام محمد، محمد هلال، أحمد يوسف

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، وليد علي، احمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، خالد رضا، محمد صبري، علي فوزي

ويستضيف بعد قليل وفي تمام السابعة والنصف مساءً فريق مودرن سبورت نظيره البنك الأهلي على ملعب ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي مسابقة كأس عاصمة مصر.