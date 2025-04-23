شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل وياو أنور يقودان هجوم البنك الأهلى أمام مودرن بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل فريقه لمواجهة مودرن سبورت فى ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر

وجاء التشكيل على النحو التالى : حراسة المرمى أحمد صبحى

خط الدفاع سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، خالد عبد الشافى، اسحاق يعقوبو

خط الوسط سيرجى اكا، احمد ربيع، محمد ابراهيم، سيد نيمار

خط الهجوم اسامة فيصل، ياو انور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى، عبد العزيز البلعوطى، محمد فتحى، احمد ريان، ايمن اشرف، احمد النادرى، احمد مدبولى، محمد بسيونى، جريندو، داو سيريل