شكرا لقرائتكم خبر عن أمم إفريقيا للشباب.. كاف يسلط الضوء على منتخب مصر ويتوقع توهج زعلوك وكباكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بقيادة أسامه نبيه، لانطلاق بطولة أمم أفريقيا للشباب المقرر لها الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

ووفقا لتقرير نشره موقع الكاف الرسمي، سيخوض منتخب مصر تحت 20 سنة كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، توتال إنيرجيز، مصر 2025، كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، خاصة وأنه سيكون مدعوما بجماهيره المتحمسة وإرثه الكبير في كرة القدم للشباب.

يتواجد منتخب مصر تحت 20 سنة، في المجموعة الأولى إلى جانب زامبيا، سيراليون، جنوب إفريقيا وتنزانيا، حيث يهدف "الفراعنة الصغار" إلى تقديم أداء قوي على أرضهم، سعيا للتتويج باللقب القاري الخامس.

رغم تأكيد مصر لاستضافتها للنهائيات القارية بعد انسحاب كوت ديفوار في اللحظات الأخيرة، إلا أن المنتخب المصري قد ضمن مكانه في البطولة من خلال التصفيات الصعبة على مستوى اتحاد منطقة شمال إفريقيا لكرة القدم، حيث حل في المركز الثاني خلف المغرب.

تُعد هذه النسخة هي المشاركة 14 لمصر في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، توتال إنيرجيز وهي البطولة التي فاز بها أربع مرات (1981، 1991، 2003، و2013)، حيث توجد فقط نيجيريا التي فازت بالبطولة 7 مرات، لتتفوق على سجل مصر.

تاريخ منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة

تعتبر مصر واحدة من أفضل المنتخبات في تاريخ البطولة، حيث أحرزت اللقب 4 مرات. كما شارك منتخب مصر في ثماني نسخ من كأس العالم تحت 20 سنة، وكان أفضل مركز له هو المركز الثالث في عام 2001.

اللاعبون الذين يجب متابعتهم:

أحمد كباكا: لاعب وسط ميدان الشاب المُعار من الأهلي المصري إلى نادي فيوتشر، والذي كان الهداف المشترك في التصفيات برصيد هدفين. يمتلك كباكا تقنيات فنية عالية ويُعتبر من العناصر الأساسية في تنظيم لعب منتخب مصر.

محمد زعلوك: مهاجم الأهلي المصري والمعار أيضا إلى نادي فيوتشر، يُعد من أبرز المهاجمين في المنتخب. يمتاز بمهاراته الفنية وكفاءته أمام المرمى، وهو عنصر مهم في السعي لتحقيق اللقب الإفريقي الخامس.

المدرب والمنهج التكتيكي:

تولى، أسامة نبيه، تدريب المنتخب المصري تحت 20 سنة بعد استقالة المدرب البرازيلـي روجيريو ميكال، الذي قاد المنتخب في التصفيات. يُعتبر، نبيه، مدربا دقيقا وصرامته التكتيكية تظهر في قدرة الفريق على مواجهة الصعاب خلال المباريات، والمنافسين الأقوياء.

الطموحات في البطولة وتحليل المجموعة:

سيكون منتخب مصر باعتباره البلد المضيف، منافسا صعبا للغاية. إضافة إلى الجودة المعترف بها في الفريق، سيعتمد المنتخب المصري أيضا على عامل الأرض لتحقيق نتائج جيدة، وتقديم أداء مميز في البطولة.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كل من: "حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك".

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.