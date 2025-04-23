شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلي، سلبيا مع نظيره طلائع الجيش، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتأهل الإسماعيلي إلى الدور ربع النهائي بعد سيطرته على المركز الثاني في المجموعة الرابعة بدور المجموعات، برصيد 4 نقاط، خلف حرس الحدود المتصدر برصيد 9 نقاط، وخاض الدراويش 3 مباريات في مجموعته، فازوا في مباراة وتعادلوا في واحدة وخسروا مثلها، وسجل لاعبو الإسماعيلي 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفاً واحداً.

بينما على الجانب الآخر، تأهل طلائع الجيش إلى ربع النهائي عقب حصد صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وخاض الطلائع 3 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في واحدة ولم يتلق أي هزيمة، وسجل لاعبو الطلائع 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: "عبد الله جمال، عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، محمد خصاري، محمد وجدي، هشام محمد، محمد بيومي، مروان حمدي، علي الملواني، محمد زيدان".

وعلى مقاعد البدلاء: "عبد الرحمن محروس، عبد الرحمن الدح، حاتم سكر، نادر فرج، محمد عبد السميع، عمر القط، خالد النبريصي، محمد إيهاب، عبد الله السعيد".

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: "عماد السيد، عمرو طارق، محمد فتح الله، أحمد علاء، خالد عوض، فريد شوقي، علي حمدي، إسلام محارب، رجب عمران، كريم طارق، محمد هاني".

وعلى مقاعد البدلاء: "محمد شعبان، جودوين، عماد فتحي، مصطفى جابر، أحمد الشيخ، خالد سطوحي، يسري وحيد، أحمد متعب، محمود بسيوني".