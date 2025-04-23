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الأهلي يهزم الزمالك في مباراة تحصيل حاصل في ختام دوري سيدات اليد

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الأهلي يهزم الزمالك في مباراة تحصيل حاصل في ختام دوري سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 23 أبريل 2025 05:44 م

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة  31-18في إطار ختام الدورة المجمعة الثانية بنهائي دوري عمومي السيدات للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .

تعد المباراة تحصيل حاصل في ظل حسن فريق سيدات  كرة اليد بالنادي  الأهلي  اللقب بالفوز علي نظيره الشمس بنتيجة30-18  ضمن  منافسات  الدورة المجمعة الثانية ليحسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة للمرة الثالثة علي التوالي والـ 45 في تاريخه  .

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك  بنتيجة 27-23 في الجولة الختامية من المجمعة الأولي للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري .

وحصل الأهلي مؤخرا علي لقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 على حساب سموحة بنتيجة 31-22.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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