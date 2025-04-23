شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك في مباراة تحصيل حاصل في ختام دوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 23 أبريل 2025 05:44 م
فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 31-18في إطار ختام الدورة المجمعة الثانية بنهائي دوري عمومي السيدات للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .
تعد المباراة تحصيل حاصل في ظل حسن فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي اللقب بالفوز علي نظيره الشمس بنتيجة30-18 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية ليحسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة للمرة الثالثة علي التوالي والـ 45 في تاريخه .
فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 27-23 في الجولة الختامية من المجمعة الأولي للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري .
وحصل الأهلي مؤخرا علي لقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 على حساب سموحة بنتيجة 31-22.
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