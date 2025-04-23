تعد المباراة تحصيل حاصل في ظل حسن فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي اللقب بالفوز علي نظيره الشمس بنتيجة30-18 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية ليحسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة للمرة الثالثة علي التوالي والـ 45 في تاريخه .

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك في مباراة تحصيل حاصل في ختام دوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع