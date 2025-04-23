شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى العش: جمهور الأهلي سيكون حافزا لنا أمام صن داونز.. ونتيجة الذهاب خادعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر ـ محمد العاصيالأربعاء، 23 أبريل 2025 05:14 م
يرى مصطفى العش لاعب الأهلي أن مباراة فريقه أمام صن داونز بعد غد الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة، في ظل طموح كلا الفريقين في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.
قال العش خلال تصريحات صحفية أن نتيجة مباراة الذهاب بالتعادل السلبي خادعة وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة.
أوضح أن مارسيل كولر المدير الفني طالب اللاعبين ببذل الجهد والالتزام بتنفيذ التعليمات واللعب بأريحية والتركيز على تحقيق الهدف في الصعود للنهائي.
أضاف المدافع المعار من زد، أنه سعيد بحضور جماهير الأهلي بالسعة الكاملة في مباراة صن داونز وهب ما سيمنحنا دافع وحافز قوي من أجل تحقيق الفوز والصعود لنهائي أفريقيا.
وشارك العش كظهير أيسر في مباراة صن داونز الماضية وأبلى بلاءا حسنا ليدحل حسابات الجهاز الفني وينال ثقته في الاستمرار بمباراة الإياب.
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