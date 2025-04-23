شكرا لقرائتكم خبر عن دورى الكرة النسائية.. مسار طمعان فى الزمالك والأهلى ينتظر هدية بنات ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق الكرة النسائية بنادى الزمالك، مواجهة من العيار الثقيل أمام مسار فى إطار منافسات الجولة الثامنة من مرحلة حسم لقب دورى الكرة النسائية الذى يشارك فيها الأهلى والزمالك وبيراميدز لأول مرة بعد قرار الاتحاد الأفريقي بإلزام الأندية بإنشاء أندية للكرة النسائية.

وحقق فريق مسار فوزًا كبيرًا على مودرن سبورت بسبعة أهداف مقابل هدف، فى الجولة السابعة، فيما حقق الأهلى فوزا كبيرا على بيراميدز برباعية نظيف، وسقط الزمالك أمام وادى دجلة بهدف نظيف، وفاز زد بصعوبة على البنك الأهلى 4 /3، وفاز المقاولون العرب على المعادى واليخت بهدفين نظيفين.

تفوق مسار على الأهلى

ويتفوق فريق مسار على النادى الاهلى بخمس نقاط فى صراع لقب الدورى، بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن محققا الفوز فى كل مبارياته باستثناء تعادل وحيد أمام وادى دجلة، فيما حقق الأهلى الانتصار فى كل مبارياته وخسر أمام مسار وتعادل مع الزمالك ووادى دجلة.

ويلتقى فريق مسار مع الزمالك فى الجولة الثامنة من بطولة دورى الكرة النسائية وفى حالة الفوز سيتوج بلقب الدورى، فى الوقت الذى يواجه الاهلى نظيره مودرن سبورت بحثا عن الفوز وانتظار هدية من الزمالك، ليبقى الأمل للجولة الأخيرة التى يلتقى فيها الفريقان.

ترتيب دورى الكرة النسائية بعد الجولة السابعة:

1 مسار 67

2 الأهلى 62

3 وادى دجلة 57

4 الزمالك 53

5 مودرن سبورت 41

6 البنك الاهلى 41

7 زد 38

8 المقاولون العرب 35

9 بيراميدز 19

10 المعادى واليخت 17