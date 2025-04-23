شكرا لقرائتكم خبر عن ودية بهتيم تجهز ثلاثى الزمالك للمشاركة أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الزمالك مباراة ودية مع بهتيم ، بعد غد الجمعة على ملعب النادى بميت عقبة في إطار الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدورى المصرى.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى في المباراة المقرر لها الخميس لأول من مايو القادم بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

واستقر بيسيرو على مشاركة الثلاثى ناصر ماهر، وأحمد الجفالى، وأحمد حمدى في المباراة الودية ، امام بهتيم ، لتجهيزهم للعودة للمشاركة في الفريق بشكل تدريجى، في ظل ارتباط الفريق بمباريات هامة، وهى المتبقية ببطولة الدورى، و على رأسها مواجهة المصرى البورسعيدى.

وشارك التونسي أحمد الجفالي لاعب الزمالك في التدريبات الجماعية، الأيام القليلة الماضية، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بتمزق في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن المباريات خلال الفترة الماضية.

كما عاد ناصر ماهر للظهور في تدريبات الفريق بعد انتهاء أزمته مع الجهاز الفني، تقدمه باعتذار عما بدر منه قبل مباراة حرس الحدود بالدورى، وفيما يخص أحمد حمدى فعاد للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية بعد تماثله للشفاء.