شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للمصرى بودية ومعسكر بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجه نظيره المصرى في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

ويلتقى الزمالك مع المصرى في الثامنة من مساء الخميس الأول من مايو بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى الجهاز الفنى لتحقيق الفوز في المباراة لمواصلة المنافسة على لقب الدورى خلال المباريات المتبقية للفريق في البطولة المحلية.

واستعد الزمالك لمواجهة المصرى بالاتفاق على خوض مباراة ودية مع بهتيم يوم الجمعة المقبل على ملعب النادى بميت عقبة، على أن يدخل الفريق بعدها بأيام معسكر مغلق بالإسكندرية.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، الانتظام في معسكر مغلق يوم الأثنين المقبل، الموافق 28 إبريل الجاري في مدينة برج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد للمباراة، على أن يستمر الفريق في معسكره حتى مواجهة المصرى، لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة.