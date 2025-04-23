موعد مباريات الجولة الثامنة من مرحلة حسم لقب دورى الكرة النسائية

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القاهرة - سامية سيد - تعود عجلة دورى الكرة النسائية للدوران مرة أخرى 3 مايو المقبل، بانطلاق منافسات الجولة الثامنة من مرحلة حسم لقب بطولة الدورى بـ5 مواجهات في توقيت واحد "3:30" عصرا.

موعد مباريات الجولة الثامنة

السبت 3 مايو 3:30 عصرا

مودرن سبورت مع الأهلى

البنك الأهلى مع المعادى واليخت

المقاولون مع وادى دجلة

مسار مع الزمالك

بيراميدز مع زد

وحقق فريق مسار فوزا كبيرا على مودرن سبورت بسبعة أهداف مقابل هدف، فى الجولة السابعة، فيما حقق الأهلى فوزا كبيرا على بيراميدز برباعية نظيف، وسقط الزمالك أمام وادى دجلة بهدف نظيف، وفاز زد بصعوبة على البنك الأهلى 4 /3، وفاز المقاولون العرب على المعادى واليخت بهدفين نظيفين.

تفوق مسار على الأهلى

ويتفوق فريق مسار على النادى الاهلى بخمس نقاط فى صراع لقب الدورى، بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن محققا الفوز فى كل مبارياته باستثناء تعادل وحيد أمام وادى دجلة، فيما حقق الأهلى الانتصار فى كل مبارياته وخسر أمام مسار وتعادل مع الزمالك ووادى دجلة.

ترتيب دورى الكرة النسائية بعد الجولة السابعة:

1 مسار 67

2 الأهلى 62

3 وادى دجلة 57

4 الزمالك 53

5 مودرن سبورت 41

6 البنك الاهلى 41

7 زد 38

8 المقاولون العرب 35

9 بيراميدز 19

10 المعادى واليخت 17