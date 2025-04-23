شكرا لقرائتكم خبر عن أورلاندو يغير ملعب التدريب قبل مواجهة بيراميدز فى اياب نصف نهائي دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجري نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، تعديلا في موعد تدريبه حيث قرر نقله إلى ملعب فندق الإقامة بدلا من الملعب الفرعي رقم 3 للدفاع الجوي في الخامسة مساء اليوم.

ويخوض بيراميدز تدريباته في السابعة مساء ويعقبه تصريحات من اللاعبين لوسائل الإعلام.

ووضع فريق بيراميدز قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد العودة من جنوب أفريقيا بنقطة ثمينة، عقب التعادل مع أورلاندو بايرتس سلبياً في ذهاب الدور نصف النهائي بنسخة الموسم الجاري 2024-2025.

ويتجدد اللقاء بين بيراميدز وأورلاندو بايرتس في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبلة بالتوقيت الصيفي، على ستاد الدفاع الجوي.

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.