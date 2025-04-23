شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المرشحين فى انتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

تقام غد الخميس انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية ، و التي تقام لأول مرة ، وضمت شروط الترشح ألا يكون المرشح تعرض لعقوبة الإيقاف بسبب مخالفة لوائح مكافحة المنشطات، وأضيف لشروط الترشح لعضوية لجنة اللاعبين ألا يقل عمر اللاعب أو اللاعبة عن 18 عام، وتتكون لجنة اللاعبين من 5 أعضاء يتم انتخابهم في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 24 إبريل الجاري، حيث تم غلق باب الترشح أمس الثلاثاء.

ورشح كل اتحاد لاعب واحد فقط ، ليمثل الاتحاد في الانتخابات، وجاءت قائمة المرشحين في كل اتحاد كالتالي:

اتحاد السلة : أنس أسامة

اتحاد اليد محمد علاء السيد لوكا

اتحاد الخماسى أحمد الجندى

اتحاد السباحة فريدة عثمان

اتحاد الجودو رمضان درويش

اتحاد تنس الطاولة عمر عصر

اتحاد التنس محمد صفوت

اتحاد الكاراتيه فريال اشرف

اتحاد السلاح زياد السيسى

اتحاد الدراجات ابتسام زايد

اتحاد المصارعة عبد اللطيف منيع

اتحاد رفع الاثقال أحمد سعد

اتحاد الاسكواش نوران جوهر

اتحاد الملاكمة عبد الرحمن عرابى

اتحاد التجديف على علاء حسن

اتحاد الرماية عزمى محيلبة

اتحاد ألعاب القوى مصطفى عمرو.