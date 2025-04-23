شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على إعارة عمر فرج بعد عودته من السويد والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على خروج الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق، و المعار إلى ديجرفروس السويدى، للإعارة مرة أخرى، وذلك مع اقتراب عودته من السويد، حيث تنتهى إعارته بنهاية الموسم الجارى.

ويرغب الزمالك في إعارة عمر فرج مرة أخرى فى ظل عدم القناعة بمستواه رغم أنه سجل 5 أهداف في أول مباراة له مع فريقه السويدى.

ويسعى الزمالك لإفساح مكان في القائمة للاعبين الأجانب المقرر التعاقد معهم في الصيف، حيث دخل الزمالك في مفاوضات مع أكثر من لاعب لضمه إلى الفريق في الميركاتو الصيفى، على رأسهم ديريك كوتيسا.

وتعاقد نادي الزمالك مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم فى الانتقالات الصيفية الماضية، ثم تقرر خروجع للإعارة فى انتقالات الشتاء الماضية لفريق ديجرفورس السويدى، على أن تتم إعارته مرة أخرى بعد العودة من السويد بنهاية الموسم.