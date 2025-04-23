شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتواصل مع الريان القطري لإنهاء تأشيرة تريزيجيه لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في نادي الريان القطري، للتنسيق بشأن إنهاء تأشيرة سفر محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق القطري الحالي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل المشاركة مع الأهلي "ناديه الجديد في الموسم المقبل" استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويرتبط تريزيجيه بأداء مباريات كأس أمير قطر قبل نهاية مايو الماضي، ويرغب مسئولي النادي الأهلي في إنهاء تأشيرة أمريكا للاعب حتى يكون جاهزا للسفر مع البعثة الحمراء أول يونيو المقبل، في ظل ضيق الوقت لاستخراج التأشيرة بين موعد نهاية منافسات كأس قطر وانضمامه للأهلي.

ومن المنتظر أن ينهي تريزيجيه تأشيرة السفر إلى أمريكا من خلال السفارة المصرية في قطر، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في الانتهاء من إنهاء تأشيرة دخول الولايات المتحدة لكل اللاعبين القدامى والجدد الذين سينضمون للفريق الأحمر في الصيف المقبل.

ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء، استعداداً لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من جنوب إفريقيا، واستأنف الفريق تدريباته أمس الثلاثاء على ملعب ختار التتش، على أن يتم إعلان قائمة المباراة والدخول في معسكر مغلق عقب مران الفريق الأحمر اليوم.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على وضع خطة الفريق الأحمر لموقعة الإياب مع جهازه المعاون من أجل تجهيز لاعبيه على أعلى مستوى، حيث يحدد البرنامج البدني والتدريبات الخططية التي سيؤديها اللاعبين خلال الأيام التي تشبق موقعة الجمعة الحاسمة في مشوار الفريق الأحمر نحو الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بحثا عن التتويج بالنجمة الثالثة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

وحرص مارسيل كولر على مشاهدة مباراة الذهاب التي جمعت الأهلي مع صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي على ملعب لوفتس فيرسفيلد، بنصف النهائي والتي انتهت بالتعادل السلبي، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف بطل جنوب إفريقيا، وأبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم في اختراق صفوف منافسيه وأسلوبه في تحضير الهجمة وحالته في الوضعية الدفاعية.