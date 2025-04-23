تامر مصطفى لا يعرف الهزيمة مع الإسماعيلى قبل مواجهة الطلائع اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يخوض تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، تحديا جديدا عندما يواجه نظيره طلائع الجيش على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى ببطولة كأس عاصمة مصر.

أرقام تامر مصطفى مع الإسماعيلى

ونجح تامر مصطفى مدرب الإسماعيلى فى قيادة الدراويش فى 4 مباريات حتى الآن، نجح فى الفوز فى مباراتين وتعادل مثلهما ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، وجاءت بالفوز على طلائع الجيش فى الدورى بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز فى كأس عاصمة مصر، ثم التعادل مع الاتحاد السكندرى فى الدورى، قبل أن يفوز على الاتحاد فى كأس عاصمة مصر ويخطف بطاقة التأهل لربع النهائى على حساب بيراميدز، سجل لاعبو الإسماعيلى تحت قيادته 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين وحافظ على نظافة الشباك فى 3 مباريات.

كأس عاصمة مصر

وتأهل الإسماعيلى إلى الدور ربع النهائى بعد سيطرته على المركز الثانى فى المجموعة الرابعة بدور المجموعات، برصيد 4 نقاط، خلف حرس الحدود المتصدر برصيد 9 نقاط، وخاض الدراويش 3 مباريات فى مجموعته، فازوا فى مباراة وتعادلوا فى واحدة وخسروا مثلها، وسجل لاعبو الإسماعيلى 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفا واحدا.

بينما على الجانب الآخر، تأهل طلائع الجيش إلى ربع النهائى عقب حصد صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وخاض الطلائع 3 مباريات، فاز فى مباراتين، وتعادل فى واحدة ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبو الطلائع 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.