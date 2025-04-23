شكرا لقرائتكم خبر عن 10أيام تفصل كريم الدبيس عن الانتظام في تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي إلى 10 أيام قبل الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية، بعدما غاب عن المشاركة في مباريات فريقه منذ الإصابة بالتواء في الكاحل في مباراة بيراميدز بالدوري.

ولم يلحق كريم الدبيس بمباراتي فريقه أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث لم يشارك في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا ويستمر غيابه في مباراة الإياب بعد غد الجمعة.

ويخضع كريم الدبيس لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي للتعافي من تلك الإصابة.

ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء، استعداداً لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من جنوب إفريقيا، واستأنف الفريق تدريباته أمس الثلاثاء على ملعب ختار التتش، على أن يتم إعلان قائمة المباراة والدخول في معسكر مغلق عقب مران الفريق الأحمر اليوم.



ويعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على وضع خطة الفريق الأحمر لموقعة الإياب مع جهازه المعاون من أجل تجهيز لاعبيه على أعلى مستوى، حيث يحدد البرنامج البدني والتدريبات الخططية التي سيؤديها اللاعبين خلال الأيام التي تشبق موقعة الجمعة الحاسمة في مشوار الفريق الأحمر نحو الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بحثا عن التتويج بالنجمة الثالثة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

وحرص مارسيل كولر على مشاهدة مباراة الذهاب التي جمعت الأهلي مع صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي على ملعب لوفتس فيرسفيلد، بنصف النهائي والتي انتهت بالتعادل السلبي، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف بطل جنوب إفريقيا، وأبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم في اختراق صفوف منافسيه وأسلوبه في تحضير الهجمة وحالته في الوضعية الدفاعية.