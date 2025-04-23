شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتفق الزمالك مع بيراميدز على صفقة تبادلية والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو نادى الزمالك عن صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، على أن تكون صفقات قوية، تعود بالنفع على الفريق فى المباريات والبطولات، وحتى الآن لم يعلن الزمالك التعاقد مع أى صفقة.

ويرغب الزمالك التعاقد مع عبد الرحمن مجدى، ومحمود صابر، ومحمود زلاكة المعار إلى سيراميكا، ولكن من المتوقع أن يتفاوض الزمالك على هؤلاء اللاعبون فى صفقة تبادلية.

وفى ظل رغبة الزمالك فى التعاقد مع عدد من لاعبى بيراميدز، قد يتفق الفريق الأبيض مع بيراميدز على عقد صفقة تبادلية بين الناديين، بأن يضم الزمالك عبد الرحمن مجدى، ومحمود زلاكة، أو محمود صابرعلى أن يضم بيراميدز ثنائى من فريق الزمالك، وهم ناصر ماهر ومحمد صبحى حارس المرمى.

يأتى هذا فى الوقت الذى يتمسك فيه الزمالك بناصر ماهر، ويرفض رحيله عن الفريق، كما أن إدارة بيراميدز قد أعلنت من قبل أن عبد الرحمن مجدى ليس للبيع، وهو ما يعنى أن هناك احتمالية لانضمامه للزمالك على سبيل الإعارة وليس البيع، لكن الأزمة تكمن أن الزمالك يرغب في ضم اللاعبين بيع نهائي وليس على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الاتفاق على الصفقة التبادلية بين الزمالك من عدمه في ظل تمسك كل فريق بأحد لاعبيه رافضا التفريط فيه للاخر.