شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة يعلن تشكيل لجنة اللاعبين برئاسة الأولمبي مروان القماش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للسباحة برئاسة ياسر إدريس عن تشكيل لجنة اللاعبين الجديدة، والتي جاءت بقيادة السباح الأولمبي العالمي مروان القماش، الذي تم اختياره رئيساً للجنة وعضواً باللجنة الفنية للسباحة القصيرة بالاتحاد المصري للسباحة.

ضمت لجنة اللاعبين نخبة من أبرز أبطال السباحة والألعاب المائية في مصر، وضم التشكيل السباح الأولمبي العالمي مروان العمراوي، عضواً بلجنة اللاعبين وعضواً باللجنة الفنية للمياه المفتوحة، اللاعبة الأولمبية العالمية نيهال سعفان، عضواً بلجنة اللاعبين وعضواً باللجنة الفنية للسباحة الفنية، اللاعبة الأولمبية العالمية مها عامر، عضواً بلجنة اللاعبين في الغطس، اللاعب العالمي أحمد بركات، عضواً بلجنة اللاعبين وعضواً باللجنة الفنية لكرة الماء.

كما ضمت لجنة اللاعبين السباح العالمي عبد الرحمن سامح، عضواً بلجنة اللاعبين، السباح العالمي يوسف رمضان، عضواً بلجنة اللاعبين، السباح العالمي يوسف القماش، عضواً بلجنة اللاعبين، اللاعب العالمي محمد فاروق، عضواً بلجنة اللاعبين، السباحة العالمية هانيا مورو، عضواً بلجنة اللاعبين.

أعرب ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن سعادته وفخره بضم هذه الكوكبة المتميزة من أبطال الرياضات المائية، مؤكداً أن اللجنة تمثل صوت اللاعبين داخل الاتحاد وستمثل حلقة الوصل الحقيقية بين الاتحاد وأبطاله في مختلف الألعاب.

وقال إدريس: «نحن فخورون بتشكيل لجنة اللاعبين بهذا المستوى الرفيع من الخبرات والإنجازات، حيث يضم التشكيل مجموعة من الأسماء التي رفعت علم مصر في المحافل الدولية والأولمبية، ويملكون من الخبرة ما يمكنهم من تمثيل زملائهم اللاعبين ونقل رؤاهم وتطلعاتهم بشكل احترافي يساهم في تطوير منظومة السباحة المصرية».

واختتم إدريس: «الهدف من اللجنة هو تمكين اللاعبين وإشراكهم بشكل فعال في صناعة القرار داخل الاتحاد، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحديثة التي تعتمدها اللجنة الأولمبية الدولية، ونحن على ثقة بأن هذه الكوكبة ستحدث تأثيراً إيجابياً وتسهم في دعم خططنا لتطوير الرياضة والارتقاء بها على المستويين المحلي والدولي».