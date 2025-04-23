شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يدفع بمحمد شكرى أساسيا أمام بتروجت فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، على مواصلة الدفع بمحمد شكرى أساسيا أمام فريق بتروجت المقرر لها غدا الخميس، في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

واستعاد محمد شكرى بريقه من جديد بعدما شارك أساسيا فى فوز سيراميكا على زد بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات.

ونجح محمد شكرى فى صناعة الهدف الثالث لسيراميكا الذى سجله إبراهيم محمد فى الدقيقة 22 بعدما لعب الركنية بشكل رائع، ليكسر صيام حوالى 14 شهرا، حيث يعود آخر صناعة لمحمد شكرى إلى 23 فبراير 2024 أمام بلدية المحلة فى بطولة الدورى والتى انتهت بفوز سيراميكا 5 /3.

وتعرض محمد شكرى للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى فى الموسم الماضى ليبتعد حوالى 9 أشهر للتعافى من الإصابة ويبدأ المشاركة مع الفريق فى بطولة كأس عاصمة مصر، قبل أن يبدأ أساسيا فى مباراة زد.

وتأهل فريق سيراميكا إلى ربع نهائى كأس عاصمة مصر بعد فوزه الكبير على نظيره زد إف سى، برباعية مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات.