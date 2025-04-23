شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للجوجيتسو يدعم محمود سبيع قبل نهائى بطولة العالم لـMMA بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى للجوجيتسو عن دعمه الكامل للبطل المصرى محمود سبيع، قبل مشاركته فى النزال النهائى على لقب بطولة العالم لفنون القتال المختلطة "MMA"، والمقرر إقامته يوم 25 أبريل الجارى بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، ضمن منافسات منظمة Tuff-N-Uff العالمية.

ويخوض "سبيع" المواجهة الكبرى كنزال رئيسى Main Event فى البطولة، فى إنجاز يعد محطة فارقة فى مسيرته الرياضية، ويُضاف إلى سلسلة المشاركات الدولية المشرفة لأبطال مصر فى رياضات الفنون القتالية، ومن المقرر إذاعة المباراة بشكل مباشر عبر منصة UFC Fight Pass العالمية.

ويعد دعم الاتحاد المصرى للجوجيتسو للبطل محمود سبيع خطوة تعكس حرصه على مساندة أبطال مصر فى مختلف المحافل الدولية، وتأكيدًا على الدور المتنامى لمصر على الساحة العالمية فى رياضات القتال المختلط والجوجيتسو.

يذكر أن الاتحاد الدولى للفنون القتالية المختلطة أعلن اعتماده الرسمى للجنة الـMMA التابعة للاتحاد المصرى للجوجيتسو، باعتبارها الجهة الوحيدة والرسمية المعترف بها لتمثيل رياضة "MMA" داخل جمهورية مصر العربية، وقد منح الاتحاد المصرى للجوجيتسو العضوية الرسمية فى الاتحاد الدولى، وإسناد مهمة التمثيل الوطنى لرياضة MMA إليه، بصفته الاتحاد المعتمد فى مصر والأقرب للعبة، بما يعكس التزام الجانب المصري بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية فى الرياضة.