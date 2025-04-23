شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب أحمد جعفر بعد اعتزال الكرة..271 مباراة و3 بطولات فى رصيده والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد جعفر لاعب الزمالك السابق، اعتزاله كرة القدم خلال الساعات الماضية، و ذلك من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، بعد مسيرة حافلة امتدت 26 عاما بالملاعب.

بدأ أحمد جعفر مسيرته مع الكرة فى نادى الاتصالات عام 2008 ثم انتقل إلى الزمالك وإنبى وبتروجت، وعاد مرة أخرى إلى الزمالك، ومنه إلى بتروجت و طلائع الجيش ثم الترسانة واف سى، وزمالك الشارقة ، ثم دياموند.

ووصل رصيد أحمد جعفر من المباريات إلى 271 مباراة مع مختلف الفرق التي شارك معها في مختلف البطولات، سجل 74 هدف، وصنع 26 لزملاؤه.

المباريات مقسمة إلى 266 ببطولة الدورى، 27 بالكونفدرالية ، 17 مباراة بكأس مصر بالإضافة إلى مباراة بالدورة الرباعية

وصلت مبارياته مع الزمالك 140 مباراة، ومع بتروجت 48، وفى انبى 35 مباراة ، بالإضافة إلى 30 مباراة مع المصرية للاتصالات، و 17 مباراة مع الطلائع بالإضافة إلى مباراة واحدة مع الترسانة.

حقق مع الزمالك بطولة كأس مصر 3 مرات في نسخ 2012-2013 ، 2014-2013، بالإضافة إلى موسم 2015-2014

وكتب جعفر عبر حسابه الرسمى "اليوم، أعلن عن اتخاذي قرارًا صعبًا ولكنه حتمي، وهو اعتزال لعب كرة القدم. لقد تشرفت بتمثيل العديد من الأندية العريقة، ولكن يبقى لنادي الزمالك وجماهيره العظيمة مكانة خاصة في قلبي. معهم عشت أزهى فترات مسيرتي، وتقاسمت فرحة الألقاب والنجاحات، وشعرت بدعمهم وحبهم الغامر الذي احتضنني في كل خطوة. لن أنسى أبدًا تلك اللحظات العظيمة التي جمعتنا، وستظل ذكراها تضيء حياتي".