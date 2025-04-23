شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية طاهر وبن شرقي الأقرب لقيادة أجنحة الأهلي أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الثنائي طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي من قيادة جناحي الفريق الأحمر في مباراته أمام صن داونز الجنوب إفريقي بعد غد الجمعة، بعدما استقر مارسيل كولر على تعديل طريقة لعب الفريق الأحمر أمام صن داونز عما حدث في مباراة الذهاب والتي شهدت لعب الفريق الأحمر بطريقة 5 - 3 - 2، لتأمين الخط الخلفي والتعامل مع الضغط الهجومي المكثف من فريق صن داونز، باعتبار أن المباراة تقام على أرضه ووسط جمهوره.

وينوي كولر العودة إلى طريقة اللعب المعتادة 4 - 3 - 3 بحيث يلعب بثنائي قلب دفاع والأقرب رامي ربيعة وأشرف داري والثنائي محمد هاني ومصطفى العش في الجبهتين اليمنى واليسرى، وأمامهم الثلاثي مروان عطية وأحمد رضا وإمام عاشور، وأمامهم الثلاثي طاهر محمد طاهر ونيتس جراديشار وأشرف بن شرقي.

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 4 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.