شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي ضيفاً ثقيلاً على مودرن سبورت في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة والنصف مساءً، يحل فريق البنك الأهلي ضيفاً على نظيره مودرن سبورت، على ستاد السلام، في إطار مباريات ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر، حيث يعتبر مودرن سبورت هو أول فريق توج باللقب تحت مسماه القديم.

وتأهل البنك الأهلي إلى ربع النهائي عقب سيطرته على صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وسجل لاعبو البنك الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف أخرى.

بينما على الجانب الآخر، جاء تأهل مودرن سبورت إلى هذا الدور، عقب سيطرته على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط خلف بتروجت المتصدر برصيد 12 نقطة، وخاض مودرن سبورت 4 مباريات، فاز في واحدة وخسر مثلها وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو مودرن سبورت هدفين واستقبلت شباكهم هدفاً واحداً.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.