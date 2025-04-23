شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج الزمالك بالدورى والكأس ينقذ بيسيرو فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

اشترط مسئولو الزمالك تتويج الفريق ببطولتى الدورى والكأس لبقاء البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق، حيث أن عقده مع الفريق موسم ونصف، وحال التتويج بالبطولتين يتم تمديد عقده تلقائيا مع الفريق.

وأصبح مستقبل البرتغالى جوزيه بيسيرو مهددًا مع القلعة البيضاء بعد توديع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وبعدها بأسبوع كأس عاصمة مصر بعد احتلال الفريق الأبيض المركز الثالث.

وتمسك مسئولو نادى الزمالك بمنح الفرصة لـ بيسيرو لنهاية الموسم، خاصة أن الفريق الأبيض ما زال ينافس على بطولة كأس مصر والتى تأهل فيها إلى المباراة النهائية لمواجهة بيراميدز، فضلاً عن المنافسة على لقب الدورى المصرى الممتاز أو حجز المقعد المؤهل لدورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وخسر بيسيرو بطولتى الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر مع الزمالك، حيث ودع الكونفدرالية على حساب ستيلينبوش، بينما ودع كأس عاصمة مصر رغم الفوز على سموحة إلا أن احتلال الفريق المركز الرابع منعه من التأهل للدور التالى من البطولة.

