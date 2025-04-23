شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة.. لجنة التظلمات باتحاد الكرة تجتمع اليوم لحسم شكاوى الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التظلمات والاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المستشار محمد عبده صالح، اليوم الأربعاء، مصير التظلمات المقدمة من الأهلي والزمالك وبيراميدز، بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بمباريات الدوري الممتاز وأزمة مباراة القمة.

وكانت اللجنة المكونة من السادة المستشارين: محمد عبده صالح (رئيسا)، وعضوية طارق النفراوي، سمير كمال، محمود علاء، وبأمانة سر كريم أنور، قررت تقديم الجلسة من الخميس إلى الأربعاء بسبب تزامن الموعد السابق مع إجازة رسمية.

وتقدم في وقت سابق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بطعن إلى لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشأن عقوبات مباراة القمة أمام الأهلي.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت يوم 30 مارس الماضي، إلغاء قرار خصم 3 نقاط من النادي الأهلي، بعد عدم خوضه لمباراة القمة أمام الزمالك.

وقررت اللجنة في اجتماعها، السابق، ضم التظلمات المقدمة من الأندية الثلاثة في ملف واحد، وذلك نظرًا لتشابه الأسباب والموضوعات والأطراف المعنية، على أن يصدر قرار موحد بشأنها، كما تم تأجيل الفصل في التظلمات إلى جلسة يوم 24 أبريل 2025، لإتاحة الوقت الكافي للاطلاع على كل المستندات والمذكرات المقدمة من جميع الأطراف.

وصرحت اللجنة لناديي الزمالك وبيراميدز بإحضار صورة رسمية من القرار الصادر عن اللجنة الأوليمبية المصرية، حسب ما ورد بطلبات الناديين لدعم موقفيهما، كما طلبت من رابطة الأندية المصرية تقديم نسخ من القرارات الصادرة بشأن مباراة الزمالك والأهلي، خاصة القرار الصادر في 30 مارس 2025، مع بيان أسبابه.