شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا فى افتتاح أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 استعداداته الجادة تحت قيادة المدير الفني أسامة نبيه، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو المقبل.

وتكتسب البطولة أهمية كبرى، كونها تأهيلية لكأس العالم تحت 20 سنة، المقرر إقامته في سبتمبر المقبل بدولة تشيلي، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى المونديال، ما يمنح المنافسة طابعًا حاسمًا.

ويفتتح منتخب مصر للشباب مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك يوم الأحد الموافق 27 أبريل، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"، الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة نجم الزمالك السابق أسامة نبيه، في تحقيق بداية قوية أمام أحد المنتخبات المنافسة في المجموعة، وسط دعم جماهيري مرتقب في استاد القاهرة، لتحقيق حلم التأهل إلى المونديال، وإعادة الهيبة للكرة المصرية في الفئات السنية.