شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة الزمالك الجديدة تهدد استمرار الجفالى والان مع تفاصيل الخبر

يعكف مسئولو نادى الزمالك للتعاقد مع صفقة سوبر تعوض رحيل زيزو ، بعد ارتباط اسمه بالنادى الاهلى، والأزمة الدائرة بين النادى واللاعب، حيث دخلت لجنة التخطيط في مفاوضات مع أكثر من لاعب لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى، على رأسهم عادل بولبينة، والذى رفض مفضلا الاحتراف الأوربي، بالإضافة إلى ديريك كوتيسا، و كذلك الجزائرى طيب مزيانى، بالإضافة إلى بعض الأسماء الأخرى التي يتكتم مسئولو الزمالك عليها.

واستقر الزمالك على خروج أحمد الجفالى للإعارة حال التعاقد مع الصفقة السوبر التي يسعى الزمالك لها، على أن تكون إعارة الجفالى بأحد الأندية بالدورى المصرى، حال تم تعاقد الزمالك مع صفقة قوية أعلى من مستوى الجفالى، في المقابل يتم الإبقاء على الجفالى اذا استعاد مستواه سريعا في ظل الغياب خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة التي عانى منها بالعضلة الخلفية.

وشارك التونسي أحمد الجفالي لاعب الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت أمس الإثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بتمزق في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن المباريات خلال الفترة الماضية.